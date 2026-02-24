Il comune che regala un campo di calcio ai cittadini ma a pezzi

Il Comune di Avigliano ha deciso di rifare il manto sintetico dello stadio, a causa del deterioramento evidente. La vecchia superficie si sfaldava e rappresentava un rischio per atleti e tifosi. L’intervento ha preso il via con l’obiettivo di migliorare le condizioni del campo, ma i lavori sono ancora in corso e alcuni pezzi sono stati smantellati. La questione rimane aperta, mentre si attende il completamento dei lavori.

Sostituire il manto in erba sintetica dello stadio comunale è diventato un obbligo per il Comune di Avigliano (Potenza). Ma anche una spesa ingente: 900 mila euro. Quello ancora in uso oggi è stato il primo campo in erba sintetica posato in Basilicata. Risale al 2001 e dopo oltre 20 anni è "arrivato ai suoi giorni finali. Per questa ragione l 'amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Mecca ha candidato al Credito Sportivo il progetto per il suo rifacimento, per un totale appunto, di 900 mila euro, già assegnati, tra i quali una voce del quadro economico appariva particolarmente stonata: «Per il solo smaltimento del vecchio terreno la spesa prevista è di 200 mila euro.