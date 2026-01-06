Incendio in via Forze Armate | che fine hanno fatto le famiglie rimaste senza casa

Dopo l’incendio che ha coinvolto la palazzina di via Forze Armate 346 a Milano il 26 dicembre 2025, si cercano aggiornamenti sulle quattro famiglie rimaste senza casa. Attualmente, due di esse sono ospitate in strutture temporanee convenzionate con il Comune, ma le condizioni e le prossime disposizioni restano da chiarire.

Che fine hanno fatto le quattro famiglie che vivevano nella palazzina di via Forze Armate 346 a Milano, interessata da un gravissimo incendio nella serata del 26 dicembre 2025? Due sono state ricollocate in una specie di ostello convenzionato con il Comune per casi emergenziali del genere, ma è.

Incendio divampa in una palazzina a Milano: dieci famiglie evacuate - Le fiamme dopo le 20 di venerdì sera in un edificio di via Forze Armate. rainews.it

