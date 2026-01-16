CHOC! MEDIASET VUOLE SELVAGGIA LUCARELLI IN ESCLUSIVA ADDIO BALLANDO?

Recentemente si è diffusa la notizia che Mediaset sia fortemente interessata a ingaggiare Selvaggia Lucarelli in esclusiva. La proposta prevede un contratto vantaggioso per la giornalista, con l’obiettivo di portarla nei propri programmi. Questa possibile collaborazione potrebbe influire su future presenze di Lucarelli a “Ballando con le Stelle” e altri show del gruppo. La vicenda evidenzia le strategie di Mediaset nel rafforzare il proprio palinsesto con figure di rilievo.

Mediaset vuole Selvaggia Lucarelli a tutti i costi, si ripete in questi giorni. Sarebbe pronto un contratto d'oro e in esclusiva per avere la giornalista alla corte di Cologno Monzese. Un 2026 in cui la Lucarelli dovrebbe festeggiare 10 anni a Ballando con le Stelle ma potrebbe non arrivarci se andrà in porto la trattativa che secondo Fanpage prevede un contratto, come prassi per molti volti, in esclusiva Mediaset e non in condivisione con lo show di Milly Carlucci. Il noto portale conferma i rumors sulla Lucarelli opinionista unica del Grande Fratello Vip con Ilary Blasi al posto di Alfonso Signorini.

Mediaset vuole Selvaggia Lucarelli opinionista del Grande Fratello Vip 2026? Arriva la secca smentita della diretta interessata - Mediaset punta tutto su Selvaggia Lucarelli per il Grande Fratello Vip 2026: cachet da top player, programma su Rete 4 e una scelta che potrebbe cambiare il suo futuro in Rai. gay.it

“Solo se Ilary Blasi ci prova con me”: Selvaggia Lucarelli risponde definitivamente sul GF Vip - Selvaggia Lucarelli smentisce duramente Fanpage e le voci su una presunta trattativa con Mediaset per il Grande Fratello Vip. donnaglamour.it

