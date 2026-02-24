Il buio i droni il freddo e la lotta senza sosta come necessità La vita a Dnipro

Una tempesta di droni, freddo intenso e combattimenti incessanti segnano la vita a Dnipro, causati dal conflitto in corso. Le persone affrontano quotidianamente la paura, senza poter scegliere tra terra e pace, poiché la guerra non permette tregua. La città si prepara a nuove escalation, mentre il rumore degli aerei non si spegne mai. La situazione rimane tesa e incerta, con un futuro che si fa sempre più difficile da prevedere.

La pianura dopo il fronte che non dorme mai. Sotto i droni russi, la città ucraina si prepara per non essere la prossima conquista di Putin. Nell’ufficio di Boris Filatov, sindaco della città dal 2015 Nell'Ucraina degli sradicati. I droni, le borse vuote e l'evacuazione, una scelta fra passato e futuro Dnipro, dalla nostra inviata. La scelta fra la terra e la pace non si pone neppure, nella regione di Dnipropetrovsk. Se, come pretendono i russi, gli ucraini cedessero l’intera area del Donbas con le loro fortezze e le ultime piccole alture, davanti agli occhi del Cremlino si aprirebbe una vasta pianura che va dalla città di Kharkiv alla città di Dnipro. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Fare di necessità virtù: come vestirsi quando fa freddo senza perdere stileQuando le temperature si abbassano, scegliere un abbigliamento pratico senza rinunciare allo stile diventa una sfida.

Ucraina, nessuna tregua: morti in attacco russo con droni a DniproQuesta notte, nella regione di Dnipropetrovsk, due persone hanno perso la vita in un attacco russo con droni.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Finiti fuoripista e persi nel buio: sciatori americani salvati con i droni; Incidente simulato a Trapani-Birgi: così droni e AI gestiscono i soccorsi in pista; Quattro anni di guerra in Ucraina: luce, droni, resistenza; Apple ha realizzato uno spettacolo di droni allucinante per Monarch 2.

Livigno, due sciatori fuoripista perdono l'orientamento con il buio, individuati grazie ai droniLa loro posizione confermata dai mezzi dotati di termocamera dei Vigili del Fuoco e dei tecnici del Soccorso Alpino, che li hanno portati in salvo ... rainews.it

Incidente simulato a Trapani-Birgi: così droni e AI gestiscono i soccorsi in pistaEsercitazione aeroportuale a Trapani: la piattaforma ISIDE di DroneSET integra droni, AI e body-cam per gestire l'emergenza in pista in tempo reale ... quadricottero.com

#TG2000 - #Ucraina, civili nel mirino dei russi. Gente al freddo e buio #13febbraio #Kharkiv #Zelensky #Odessa #Zaporizhzhia #Kiev #Russia #Dnipropetrovsk #Donbass #RussiaUkraineWar #Ukraine #TV2000 @tg2000it x.com

Prima tappa: Askoldova Mohyla, uno dei luoghi più carichi di significato di Kyiv. Definito come “luogo di forza” è uno spazio di memoria viva, dove la storia millenaria dell’Ucraina si incontra con il sacrificio dei suoi difensori di oggi. Sulle colline del Dnipro, acc - facebook.com facebook