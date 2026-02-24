Identificato il killer dei gatti di Brindisi | medico 50enne utilizzava un martello a rampone per staccare le code e ammazzarli

Il medico 50enne ha ucciso i gatti di Brindisi utilizzando un martello a rampone per staccare le code. La polizia ha ricostruito la vicenda dopo aver analizzato le prove raccolte sul suo luogo di lavoro e nelle sue abitazioni. La scoperta si basa anche sulle testimonianze di vicini e sui rilievi dei veterinari che hanno esaminato i corpi degli animali. La vicenda ha suscitato grande scalpore nella comunità locale.

Dietro la strage di gatti a Brindisi c’è un medico. È quanto emerso dall’indagine coordinata alla Procura e condotta dalla squadra mobile della questura di Brindisi, che ha portato a individuare il presunto colpevole: Cristian Luca Ghezzani. Secondo quanto riporta La Repubblica, il medico 50enne dovrà rispondere della morte di 3 gatti e del maltrattamento di altri 5 che sono sopravvissuti ad atroci sofferenze. I fatti, avvenuti tra il 2023 e il 2025, avevano sconvolto la provincia brindisina. Le associazioni animaliste del territorio avevano messo su Ghezzani una taglia da 3 mila euro. Secondo la ricostruzione, il medico ha utilizzato martelli a rampone per staccare le code ai gatti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Brindisi, gattini torturati e uccisi per strada: indagato un medico 50enneUn medico di 50 anni è sotto indagine dopo che tra il 2023 e il 2025 avrebbe torturato e ucciso tre gatti e tentato di farlo con altri cinque.

Tre gatti uccisi e altri quattro torturati a Brindisi: indagato medico brindisinoUn medico brindisino di 50 anni è sotto indagine dopo aver ucciso tre gatti e torturato altri quattro, provocando il dolore dei proprietari degli animali.

