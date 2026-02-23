Brindisi gattini torturati e uccisi per strada | indagato un medico 50enne

Un medico di 50 anni è sotto indagine dopo che tra il 2023 e il 2025 avrebbe torturato e ucciso tre gatti e tentato di farlo con altri cinque. Le forze dell’ordine hanno trovato tracce di sangue e peli di felini nella sua auto, collegandolo alle aggressioni. Le indagini sono partite dopo segnalazioni di residenti che avevano assistito a comportamenti violenti nei confronti degli animali. La vicenda ha suscitato grande scalpore in città.

In macchina aveva tutto: un bastone, un martello e un girabacchino per ferire i gatti, e una gabbia trappola per trattenerli e impedirne la fuga. Un 50enne è indagato dalla procura di Brindisi. È accusato di aver ucciso per strada almeno tre felini e di averne feriti con crudeltà altri cinque. L'uomo, pugliese, sarebbe un medico operante in una struttura pubblica. Le indagini sono state condotte dalla squadra mobile della questura., I fatti, accaduti tutti tra il 2023 e il 2025, erano segnati tutti dal medesimo modus operandi. Il medico si recava nei pressi di alcune colonie feline della città e catturava i mici con la sua gabbia-trappola. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

