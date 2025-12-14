I dazi non fermano l’Italia | export verso gli Usa in crescita

Nonostante i dazi americani, l’Italia continua a registrare una crescita nelle esportazioni verso gli Stati Uniti. I dati più recenti mostrano che il settore italiano mantiene un trend positivo, dimostrando la resilienza delle imprese italiane di fronte a tensioni commerciali e restrizioni tariffarie. Il mercato statunitense rimane quindi un importante sbocco per le aziende italiane.

Milano, 14 Dicembre 2025 – I dazi americani, almeno per ora, non frenano l’aumento delle esportazioni. Infatti, pur essendo prematuro trarre delle conclusioni definitive, l’implementazione dei dazi voluta dall’Amministrazione Trump sembra non aver inciso sulle nostre vendite all’estero né verso gli Stati Uniti né verso gli altri mercati internazionali. Anzi, se consideriamo anche le tensioni geopolitiche e le difficoltà del commercio mondiale, nel terzo trimestre di quest’anno siamo balzati al quarto posto tra i Paesi che compongono il G20 per esportazioni di merci, per un valore di quasi 190 miliardi di dollari. Quotidiano.net

