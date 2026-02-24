I contraccettivi sottocutanei possono favorire il sovrappeso?

L’uso di contraccettivi sottocutanei può influenzare il peso corporeo, e questa preoccupazione deriva dalla crescente diffusione di questi metodi tra le donne in sovrappeso. Studi recenti suggeriscono che alcuni ormoni contenuti nell’impianto possano contribuire ad aumentare l’appetito o modificare il metabolismo. La decisione di adottare questa forma di anticoncezione richiede quindi attenzione, soprattutto in presenza di parametri di peso già elevati. È importante valutare attentamente i rischi con il proprio medico.

Salve dottore, avendo una relazione stabile da tempo sto valutando l'impianto contraccettivo sottocutaneo ma, essendo già in sovrappeso, ho paura che possa peggiorare la situazione. È davvero un effetto collaterale frequente o il rischio è marginale? Buongiorno signora, personalmente non consiglio il contraccettivo al progesterone con impianto sottocutaneo per vari motivi. Solitamente comunque l'impianto non agisce sull'aumento di peso ma al limite, come tutti i farmaci a base di progesterone, può aumentare la ritenzione idrica. * Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento

