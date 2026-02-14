Recenti studi mostrano che l’assunzione di Omega-3 potrebbe aumentare il rischio di cancro se si ha una carenza di un particolare enzima. Questa scoperta arriva dopo che alcuni ricercatori hanno analizzato i livelli di questo enzima in pazienti che assumono regolarmente integratori di olio di pesce. Uno dei risultati più sorprendenti riguarda il fatto che molte persone che usano questi integratori non sono consapevoli di questa possibile relazione.

Gli integratori di olio di pesce sono tra i più utilizzati al mondo per i loro presunti benefici sulla salute. Eppure, una nuova ricerca suggerisce che, in alcuni casi, potrebbero non essere sempre protettivi. Anzi, senza un enzima fondamentale, potrebbero persino favorire la crescita del tumore al colon. Lo studio è stato condotto da Michigan Medicine dell’Università del Michigan insieme all’Università del Texas MD Anderson Cancer Center e pubblicato sulla rivista Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology. I risultati mettono al centro un aspetto spesso sottovalutato: la genetica individuale. 🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Omega-3, svolta choc: possono favorire il cancro se manca questo enzima

Nel pre partita di Torino Milan, Marco Landucci, vice allenatore rossonero, ha commentato le assenze di Allegri e le scelte di formazione, sottolineando l'importanza del derby e il ruolo di Pulisic, mentre ha analizzato il clima che accompagna la sfida.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.