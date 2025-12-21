Ucraina Salvini | chi parla di guerra con la Russia avvicina conflitto
Roma, 21 dic. (askanews) – “Ci tengo a dire che noi non vogliamo mandare i nostri figli a combattere in Ucraina né in Russia e che non siamo in guerra con la Russia: perché chi parla di guerra contro la Russia avvicina un conflitto ancora più pesante”. Lo ha detto Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega, nel corso della registrazione dell’odierna puntata di Zona Bianca, in onda in prima serata su Rete4. “Quindi conto che i prossimi giorni e le prossime settimane siano positivi e spero – ha aggiunto – che nessuno in Europa abbia interesse a tirarla in lunga questa guerra, perché la guerra è sempre la sconfitta per tutti”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche: “Basta fingere, siamo già in guerra con la Russia”, Tusk sferza l’Ue e avvicina il conflitto con Putin
Leggi anche: Guerra Ucraina, Zelensky: "La Russia si sta preparando a un altro anno di conflitto" – Il video
Fontana contro la Russia: “Un boomerang per loro la guerra in Ucraina”; Meloni conferma gli aiuti all'Ucraina: il confronto con Salvini sul testo del decreto; Macron e Merz non riusciranno dove Napoleone e Hitler hanno fallito. E Zakharova plaude a Salvini; Armi all’Ucraina, la Lega verso il sì anche per il 2026. Ecco tutte le volte che Salvini&Co hanno….
Ucraina, Salvini: chi parla di guerra con la Russia avvicina conflitto - (askanews) – “Ci tengo a dire che noi non vogliamo mandare i nostri figli a combattere in Ucraina né in Russia e che non siamo in guerra con la Russia: perché chi parla di guerra contro ... msn.com
Così Meloni riempie di schiaffi Salvini sulla difesa di Kyiv e sulla guerra che la Russia non sta vincendo - La presidente del Consiglio rompe l’ambiguità filoputiniana, contesta la narrativa della “sconfitta inevitabile” dell’Ucraina e rivendica una linea europea che lega la difesa ucraina alla sicurezza e ... ilfoglio.it
“Sull'Ucraina mi trovo nelle parole di Fontana, non in quelle di Salvini”. Parla Procaccini (FdI) - L'eurodeputato e presidente del gruppo Ecr al Parlamento europeo non ha dubbi: "Salvini fa una narrazione per contedersi un certo elettorato con i 5 stelle, ma alla prova dei fatti voterà la nuova aut ... ilfoglio.it
Ucraina, ipotesi debito congiunto: tensione Meloni-Merz. Salvini: “No agli espropri” x.com
4 di sera. . "Salvini oggi può festeggiare una piccola vittoria, dopo aver spinto Crosetto a cambiare idea su come l'Italia deve impegnarsi a difendere l'Ucraina" Claudio Martelli a #4disera News - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.