Governo in tv al 50% | allarme par condicio esposto a Agcom

Il governo ha trasmesso il 50% delle proprie apparizioni in tv durante la campagna referendaria, causando preoccupazione tra gli oppositori. Parlamentari di diversi schieramenti hanno presentato un esposto all’Agcom e alla Vigilanza Rai, accusando il governo di aver monopolizzato i mezzi di comunicazione. Le proteste si concentrano sulla presunta sovraesposizione, che potrebbe influenzare l’opinione pubblica. La questione resta aperta, mentre le autorità devono valutare i rilievi.

Una narrazione funzionale al "sì. Al centro della polemica sollevata da parlamentari del Pd, M5S e Avs con un esposto all'Agcom e alla Commissione di Vigilanza Rai c'è la presunta sovresposizione del governo in televisione durante la campagna referendaria sulla giustizia. Secondo i dati dell'Osservatorio di Pavia, nella settimana di indizione dei comizi elettorali, il tempo dedicato al governo nell'informazione Rai varia dal 35 al 50%. Una percentuale definita abnorme e inaccettabile dai firmatari dell'esposto. La critica principale riguarda la narrazione anti-magistratura, che i parlamentari ritengono funzionale a sostenitori del sì.