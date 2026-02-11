Report finisce all’Agcom dopo l’accusa di aver violato la par condicio sul referendum. Nicolò Zanon, presidente del Comitato ‘Sì Riforma’, ha denunciato il servizio trasmesso sui social, inviando un esposto ufficiale all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. La vicenda apre una disputa tra chi sostiene di aver rispettato le regole e chi, invece, accusa il programma di aver influenzato il dibattito referendario.

Report ha violato la par condicio. Questa è l’accusa di Nicolò Zanon, presidente del Comitato nazionale ‘Sì Riforma’ che, in un video diffuso oggi sui canali social ufficiali del Comitato, ha annunciato di aver inviato un esposto all’Agcom. “Il servizio di Report sul referendum costituzionale trasmesso in data 8 febbraio è stato di una faziosità imbarazzante, zeppo di falsità sui contenuti della riforma. Soprattutto, è stato trasmesso nel bel mezzo del periodo di par condicio, in vigore dal 14 gennaio in vista del voto del 22-23 marzo”, afferma Nicolò Zanon. Secondo il presidente del Comitato nazionale ‘Sì Riforma’ “la normativa è chiarissima: in base alla legge 28 del 2000, in attesa delle regole più dettagliate, registi e conduttori sono tenuti a non esercitare alcuna forma di influenza e a non fornire, neppure indirettamente, indicazioni o preferenze di voto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Ha violato la par condicio sul referendum". Report finisce all'Agcom

Approfondimenti su Report Agcom

Il Tar del Lazio ha annullato la sanzione dell’Agcom alla Rai riguardo alla puntata di “Il Cavallo e la Torre” del settembre 2022, che aveva ospitato Bernard-Henri Levy.

Sigfrido Ranucci finisce di nuovo sotto accusa.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Report Agcom

Argomenti discussi: Fondazione Oristano - Sabato 14 febbraio al Foro Boario il laboratorio creativo ''La mappa della Sartiglia''; Comitato per il no: Propaganda per il sì dal rettore dell’Università della libera età. Sconcertante; MILANO CORTINA, M5S: DOVEROSA CONDANNA VIOLENZE, CDX NON NASCONDA FALLIMENTO SU SICUREZZA.

Ha violato la par condicio sul referendum. Report finisce all'AgcomNicolò Zanon, presidente del Comitato nazionale ‘Sì Riforma’, ha annunciato di aver inviato un esposto all’Agcom contro il conduttore di Report per violazione della par condicio ... msn.com

L’Agcom, ha ufficialmente avviato verifiche sul canale web “Falsissimo” di #FabrizioCorona, che conta oltre un milione di iscritti su YouTube e altrettanti follower su Instagram. L’obiettivo è accertare se i contenuti pubblicati rispettino le norme del Testo Unico d - facebook.com facebook