Governo blocca legge anti-IA | 75% italiani a rischio propaganda

Il governo ha deciso di bloccare la proposta di legge sull’uso dell’intelligenza artificiale nella propaganda elettorale, perché il 75% degli italiani teme un aumento della disinformazione. La decisione arriva dopo che numerosi cittadini hanno segnalato preoccupazioni riguardo alla manipolazione delle notizie online. La misura avrebbe regolamentato l’impiego di strumenti di AI per influenzare l’opinione pubblica durante le campagne. La discussione prosegue tra i parlamentari e gli esperti del settore.

La proposta di legge per regolare l'uso dell'intelligenza artificiale nella propaganda elettorale è stata bloccata dal governo. Anna Ascani, vicepresidente della Camera e prima firmataria del testo, ha espresso preoccupazione per l'assenza di spiegazioni ufficiali e per il rischio che alcuni partiti possano trarre vantaggio da questa situazione. La legge mirava a introdurre norme più stringenti e controllo sui social media, ma il governo ha deciso di fermare il processo legislativo senza fornire motivazioni chiare. La proposta di Ascani, presentata mesi fa, era stata accolta con interesse bipartisan, con l'obiettivo di prevenire l'uso di deep fake e altre forme di propaganda durante le campagne elettorali.