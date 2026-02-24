Google Chrome cambia passo | tre nuove funzioni per ottimizzare il lavoro online

Google Chrome introduce tre nuove funzioni per migliorare l’esperienza di navigazione. La causa è l’esigenza di rendere il browser più efficiente e utile nel lavoro quotidiano. Le novità consentono di gestire le schede più facilmente e di ottimizzare le attività online, risparmiando tempo. Questi aggiornamenti arrivano in un momento in cui molti utenti cercano strumenti più pratici per navigare e lavorare senza interruzioni. La versione desktop di Chrome si prepara a cambiare il modo di usare il browser.

Tre novità. Nessun legame apparente. Un obiettivo chiaro: rendere il browser più produttivo. Google aggiorna la versione desktop di Google Chrome con tre funzioni che promettono di cambiare il modo in cui lavoriamo online. Scopriamo di cosa si tratta. Le annotazioni PDF ora sono integrate. La prima riguarda i PDF. Il lettore interno di Chrome ora consente di aggiungere note, evidenziare passaggi e inserire firme digitali senza uscire dal browser. Niente più download obbligati né passaggi su software esterni. Un clic e il documento diventa modificabile. Utile per rivedere una relazione, commentare un syllabus universitario o firmare rapidamente un modulo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

