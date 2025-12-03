Golf doppio appuntamento sul Dp World Tour Tante stelle tra Australia e Sudafrica

Doppio appuntamento settimanale sul Dp World Tour. Il maggiore circuito europeo rimane in Australia con il Crown Australian Open da una parte, torneo che mette in palio 2 milioni di dollari australiani (1,3 milioni di dollari americani) e 3.000 punti Race to Dubai (è il più antico torneo in terra australiana nato nel 1904 e giunto alla 108ª edizione), e vola in Sudafrica per il Nedbank Golf Challenge dall'altra parte, evento leggermente più ricco il cui montepremi ammonta a 6 milioni di USD con 4.000 punti r2dr. Down-under, più precisamente a Melbourne, sui fairway del Royal Melbourne Golf Club, saranno ovviamente tanti i giocatori australiani.

