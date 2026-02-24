Gli ebrei rifugiati a Pugliano | Vivevano in segreto tra noi

Ida Severini, nata a Pugliano Vecchio nel 1932, rivela che molti ebrei rifugiati nel paese sono vissuti in segreto tra i residenti. La causa di questa realtà risiede nelle persecuzioni durante la guerra, che li costrinsero a nascondersi per evitare la cattura. Ida ricorda come alcune famiglie si nascondevano nelle case di amici, mantenendo un equilibrio precario tra sicurezza e paura. La sua testimonianza offre uno sguardo diretto su quel periodo difficile.

"Mi chiamo Ida Severini, sono nata a Pugliano Vecchio il 22 settembre 1932 e ora vi racconterò la mia storia". Con queste parole semplici si è aperto, il 27 gennaio scorso, il Giorno della Memoria alla scuola secondaria di Montecopiolo. Quando Ida è arrivata era visibilmente emozionata e timorosa di non riuscire a spiegare bene gli avvenimenti. Poi, vedendo noi ragazzi molto interessati, si è commossa e si è sciolta. "Avevo solo dodici anni – racconta – quando arrivarono all’improvviso trentotto ebrei". Lei ne vide tre: una signora, Piera, che parlava bene l’italiano, e due ragazze incontrate a messa, "così belle" da restarle impresse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

