Una legge contro l’antisemitismo non riguarda gli ebrei ma tutti noi Parla Delrio Pd

Ilfoglio.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’appello è a tutte le forze politiche. “L’antisemitismo non riguarda gli ebrei”, puntualizza Graziano Delrio, “ma la qualità della democrazia. Quando una minoranza viene a. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

una legge contro l8217antisemitismo non riguarda gli ebrei ma tutti noi parla delrio pd

© Ilfoglio.it - “Una legge contro l’antisemitismo non riguarda gli ebrei, ma tutti noi”. Parla Delrio (Pd)

Altri contenuti sullo stesso argomento

Fdl presenta proposta di legge per vietare il velo integrale, contro il "separatismo islamico" - Fratelli d’Italia ha presentato una proposta di legge per vietare il velo integrale e contrastare il fondamentalismo islamico in Italia. Riporta rainews.it

Il costituzionalista Celotto: "Bartolozzi a processo? La legge sui ministri riguarda anche i funzionari” - Alfonso Celotto lo premette: “Occorre muoversi con la massima cautela, siamo di fronte a una vicenda complicatissima, che ha anche risvolti costituzionali e internazionali”. Secondo ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Legge Contro L8217antisemitismo Riguarda