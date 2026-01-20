Giudice sportivo stop per Miranda e Ostigard Gli squalificati della 22ª giornata

Dopo la 22ª giornata di campionato, il giudice sportivo ha deciso di sospendere tre calciatori, tra cui Miranda e Ostigard. Inoltre, Gaspar deve completare un'altra giornata di squalifica. Queste decisioni influenzeranno le future convocazioni e le strategie delle squadre coinvolte. È importante seguire gli aggiornamenti per comprendere appieno le implicazioni delle sanzioni sul torneo.

La 21ª giornata di Serie A si è conclusa con il successo del Como a Roma contro la Lazio per 3-0. Il campionato riprenderà venerdì 23, con l'avvio della 22ª giornata affidato a Inter-Pisa, in programma alle 20.45. In vista del prossimo turno, il Giudice Sportivo ha ufficializzato la squalifica di tre calciatori, a cui si aggiunge Gaspar del Lecce che deve scontare l'ultima delle tre giornate di squalifica ricevute. Nessun allenatore fermato nel prossimo turno, mentre tornerà sulla panchina del Napoli Conte dopo aver scontato due giornate di squalifica. Di seguito il quadro completo delle decisioni del Giudice Sportivo, comprese le multe inflitte alle società.

