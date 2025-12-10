Sicurezza stradale | nasce il progetto per i giovani Perdi un minuto nella vita del Lions
Una giornata dedicata alla sicurezza stradale e alla sensibilizzazione dei più giovani. Si è svolta nei giorni scorsi, la prima edizione del progetto "Perdi un minuto nella vita, e non la vita in un minuto", promosso dal Lions Club Bologna San Petronio in collaborazione con Moreno Group, partner.
Formia al via i lavori sulla strada Formia–Maranola–Castellonorato | investimento da oltre 700mila euro
Uso di alcool e droghe associato alla guida | studenti a lezione di sicurezza stradale
Strada Marosticana, via libera al progetto di riqualificazione e messa in sicurezza - Deciso passo avanti per la riqualificazione e la messa in sicurezza di strada Marosticana, importante arteria di comunicazione
Sicurezza stradale, il Comune di Napoli lancia progetto educativo nelle scuole - Il Comune di Napoli rafforza il proprio impegno per la sicurezza stradale con due iniziative: la campagna di comunicazione "Pensaci tu!
"Guida senza rischi" nuova campagna per sicurezza stradale - "Guida senza rischi" è la nuova campagna istituzionale dedicata alla sicurezza stradale e ai comportamenti corretti alla guida
Salvini aveva blaterato che con il suo nuovo codice della strada sarebbe cambiato tutto: più regole, più ordine, più sicurezza. «Basta morti sulle nostre strade», aveva giurato, trasformando ogni conferenza stampa in un sermone sulla prudenza nazionale. Poi