Sicurezza stradale | nasce il progetto per i giovani Perdi un minuto nella vita del Lions

Bolognatoday.it | 10 dic 2025

Una giornata dedicata alla sicurezza stradale e alla sensibilizzazione dei più giovani. Si è svolta nei giorni scorsi, la prima edizione del progettoPerdi un minuto nella vita, e non la vita in un minuto”, promosso dal Lions Club Bologna San Petronio in collaborazione con Moreno Group, partner. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

