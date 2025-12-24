Pisa | trovato morto in una grotta nell’Antro del Corchia Era scomparso da 10 giorni

A Pisa, è stato trovato il corpo di Edoardo Brambilla, scomparso da dieci giorni. Il 40enne residente in città era stato cercato dalle autorità, che avevano avviato le ricerche il 22 dicembre 2025. Il suo corpo è stato rinvenuto all’interno dell’Antro del Corchia, in una grotta. Le circostanze della scoperta sono attualmente al vaglio delle forze dell’ordine.

I familiari non avevano sue notizie da 10 giorni. Le ricerche del 40enne residente a Pisa, Edoardo Brambilla, erano iniziate ieri, 22 dicembre 2025. Il cadavere è stato ritrovato oggi, 23 dicembre, nella parete sopra l'Antro del Corchia

