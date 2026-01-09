Chi è Nonna Lucia la donna di 110 anni che ha commosso il web con la sua lettera d' amore all' AS Roma

Da romatoday.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nonna Lucia, 110 anni, ha attirato l'attenzione del web con una toccante lettera d'amore dedicata all’AS Roma. Residente nel sesto municipio di Roma, rappresenta un esempio di romanismo autentico e di longevità. La sua storia, celebrata dall’amministrazione municipale, riflette il profondo legame con la città e il calcio, diventando un simbolo di affetto e radicamento nel territorio.

La lettera d’amore di Nonna Lucia dedicata all’AS Roma ha commosso il web. La donna ultracentenaria e residente nel sesto municipio (con l'amministrazione municipale che la celebra e festeggia il compleanno dal 2022), non solo è un esempio di romanismo puro, ma è simbolo di longevità, essendo la. 🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

