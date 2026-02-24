Gaucci i film hard il figlio di Gheddafi il cappellino | tutto su Serse Cosmi l' uomo del Fiume

Serse Cosmi ha attirato l’attenzione dopo aver ripreso a guidare la Salernitana, una scelta motivata dalla volontà di riscattare il passato e rilanciare la carriera. La sua lunga gavetta e il successo con il Perugia, che portò in Europa, hanno segnato il suo percorso. Tra storie di vita e curiosità, l’allenatore si prepara alla nuova sfida, portando con sé un bagaglio di esperienze e aneddoti che affascinano i tifosi.

Il 2000 è l'anno del Giubileo, comincia il nuovo secolo e con la novità del Gps sulle auto ci viene data in dote una bussola per orientarci, ma il futuro spaventa - ricordate il Millennium Bug e l'apocalisse informatica che sembrava dovesse abbattersi sul pianeta? - tanto che il film dell'anno è rivolto al passato più lontano. Non stupisca dunque che l'urlo che accompagna la nuova era è quello di un gladiatore dell'antica Roma: "Al mio segnale scatenate l'inferno" che in fondo, a ripensarci, è quello che succede in una città della nobile provincia italiana, che si impone come anomalia del calcio italiano grazie a quella speciale alchimia che si viene a creare tra un presidente-padre-padrone, Luciano Gaucci, un allenatore praticamente sconosciuto con la voce roca, Serse Cosmi e una pattuglia di carneadi spuntati dai più disparati posti del mondo, dall'Iran, e diciamo di Rezaei, fino alla Cina, da cui arrivò il più improbabile dei calciatori che già nel nome portava in dote il dubbio: Ma.