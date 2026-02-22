Morto William Barducci due anni da calciatore e due da allenatore del Faenza calcio

William Barducci, ex calciatore e allenatore del Faenza, è morto a 69 anni a San Mauro Pascoli. La sua scomparsa deriva dalla malattia che ha combattuto negli ultimi mesi, interrompendo una carriera dedicata al calcio. Barducci ha lasciato un ricordo vivo tra i tifosi e i giocatori, grazie alla sua passione e dedizione. Durante la sua permanenza in squadra, ha contribuito a portare entusiasmo e un senso di squadra tra i membri. La città piange la perdita di questa figura simbolo.

Quattro anni in biancoazzurro, due da calciatore e due da allenatore. È stata questa la parentesi felice al Faenza di William Barducci, scomparso a 69 anni a San Mauro Pascoli. Il Faenza calcio ricordando l'uomo sincero e genuino, il giocatore esperto e talentuoso, l'allenatore capace e attento, porge le sue sincere condoglianze alla famiglia. Nato a Santarcangelo il 5 giugno 1956, cresciuto nelle giovanili della Sammaurese, Barducci, attaccante rapido e freddo in area di rigore, esordì con il Bellaria e fu chiamato a 21 anni nel 1977 alla Fiorentina in serie A. Nell'estate 1978 fu ceduto in serie C al Livorno.