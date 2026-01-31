La tensione esplode ancora una volta a seguito delle immagini che mostrano un poliziotto circondato, picchiato e colpito con un martello dagli antagonisti. Giorgia Meloni non ci sta e ribadisce che lo Stato non arretra di fronte a questi atti violenti. La vicenda ha scosso l’opinione pubblica e riaccende il dibattito sulla sicurezza e sulla repressione delle manifestazioni di protesta.

Le immagini del poliziotto accerchiato, picchiato e preso a martellate dagli antagonisti sono destinate a far parlare ancora a lungo. " Difendere la legalità non è una provocazione: è un dovere. Lo Stato non arretra di fronte alla violenza di finti rivoluzionari abituati all'impunità e sta, senza ambiguità, dalla parte di chi indossa una divisa, di chi fa informazione e di chi rispetta le regole della convivenza civile ", ha dichiarato Giorgia Meloni in un lungo post condiviso sui social, dove ha pubblicato anche il video dell'agente malmenato. " Questi non sono dissenso, né protesta: sono aggressioni violente con l’obiettivo di colpire lo Stato e chi lo rappresenta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Askatasuna, l'ira di Meloni contro gli antagonisti: "Lo Stato non arretra"

Dopo lo sgombero, gli antagonisti di Askatasuna hanno dato vita a un nuovo fronte di protesta, scatenando una guerriglia urbana con cariche e idranti durante il corteo.

La Premier Giorgia Meloni prende posizione dopo le violenze a Torino.

