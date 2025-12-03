Fondazione con il Sud al via 13 progetti per favorire l’economia circolare nelle regioni del Sud

La Fondazione con il Sud ha selezionato 13 nuovi progetti per favorire l’economia circolare nelle regioni del Sud Italia attraverso il contributo del terzo settore, intervenendo in una o più fasi della filiera, dalla (ri)progettazione dei prodotti per ridurre al minimo l’impatto ambientale alle strategie adottate per ridurre gli sprechi ed estendere la vita utile dei prodotti dando valore agli scarti. Quattro iniziative saranno avviate in Puglia (province di Lecce, Brindisi e Bari), 3 in Sicilia (province di Catania, Trapani e Palermo), 3 in Calabria (province di Reggio Calabria e Catanzaro) e 2 in Campania (province di Salerno e Napoli). 🔗 Leggi su Ildenaro.it