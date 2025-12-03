Fondazione con il Sud al via 13 progetti per favorire l’economia circolare nelle regioni del Sud
La Fondazione con il Sud ha selezionato 13 nuovi progetti per favorire l’economia circolare nelle regioni del Sud Italia attraverso il contributo del terzo settore, intervenendo in una o più fasi della filiera, dalla (ri)progettazione dei prodotti per ridurre al minimo l’impatto ambientale alle strategie adottate per ridurre gli sprechi ed estendere la vita utile dei prodotti dando valore agli scarti. Quattro iniziative saranno avviate in Puglia (province di Lecce, Brindisi e Bari), 3 in Sicilia (province di Catania, Trapani e Palermo), 3 in Calabria (province di Reggio Calabria e Catanzaro) e 2 in Campania (province di Salerno e Napoli). 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Scopri altri approfondimenti
Dorals è uno dei 6 progetti innovativi finanziati da Fondazione AriSLA - facebook.com Vai su Facebook
La quarta edizione del bando di @FondCariplo e Fondazione Telethon ha visto la selezione di 26 progetti di ricerca, con il coinvolgimento di 35 gruppi da 11 regioni, per un finanziamento di 3,6 milioni di euro La news: bit.ly/4pfCFtq #RareDisease #Research Vai su X