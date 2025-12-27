Culinaria pratiche all’aria aperta | a Castelbuono la presentazione del Manifesto di Massimo Ricciardo

Il Museo Civico di Castelbuono ospita lunedì 29 dicembre alle ore 15.00 la presentazione del Manifesto Culinaria. pratiche all’aria aperta di Massimo Ricciardo, pubblicato da Kunstverein Milano publishing, alla presenza dell’artista e di Maria Rosa Sossai, responsabile dei Progetti Partecipativi. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

