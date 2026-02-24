Filmava col cellulare donne e bambini nei bagni | ha scelto di patteggiare

Un uomo ha deciso di patteggiare dopo aver filmato con il cellulare donne e bambini nei bagni pubblici. La vicenda, risalente allo scorso anno, ha ripreso voce nelle ultime ore, quando si è scoperto che aveva registrato anche minori senza consenso. Le riprese illegittime sono state trovate sul suo smartphone, che ha utilizzato per scattare video nei bagni femminili. La decisione di patteggiare arriva in un momento di grande attenzione su questi comportamenti.

L'uomo, padre di famiglia, era stato scoperto durante una gara di ciclismo. Nei suoi dispositivi immagini risalenti anche al 2022 Era la primavera del 2025 e a Trento era in corso una gara di ciclismo: una donna aveva accompagnato la figlia nel bagno adibito a spogliatoio, quando si è accorta di un cellulare nel bagno. Non una semplice dimenticanza poiché la stessa ha notato che il device era attivo e stava riprendendo. Allarmata dall’accaduto, ha subito consegnato lo smartphone agli organizzatori, che a loro volta hanno contattato le forze dell’ordine. E qui entra in scena il proprietario del telefono, un 33enne dell’Alto Garda, peraltro padre di famiglia che, avendo capito cos’era successo, era andato a reclamare il suo smartphone. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

