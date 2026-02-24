Festival di Sanremo | tre campionesse olimpiche sul palco

Il Festival di Sanremo ha deciso di integrare lo sport nel suo programma, portando sul palco tre campionesse olimpiche. La causa è la volontà di celebrare anche le imprese sportive più significative, coinvolgendo atlete che hanno conquistato medaglie importanti. Le atlete parteciperanno a un momento speciale durante la serata, portando sul palco la loro esperienza e il loro entusiasmo. Questa scelta arricchisce la manifestazione con un tocco di energia e passione sportiva.

Il Festival di Sanremo comincerà oggi. La rassegna sanremese amplierà ancora una volta i propri confini scegliendo di abbracciare lo sport. Questo trasformerà la serata di mercoledì in un grande momento di celebrazione collettiva. Sul palco del Teatro Ariston saliranno tre protagoniste assolute delle recenti Olimpiadi Invernali di Milano Cortina: Arianna Fontana, Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi. L'annuncio, arrivato in conferenza stampa nella "Città dei Fiori", non è soltanto una scelta simbolica, ma un riconoscimento concreto ai risultati straordinari ottenuti dall'Italia ai Giochi. La spedizione azzurra ha infatti chiuso la rassegna a Cinque Cerchi con un bottino record di 30 medaglie, di cui 10 d'oro: il miglior risultato di sempre nella storia olimpica invernale del nostro Paese.

