Festa della Donna in SPA | gli indirizzi per momenti di benessere da prenotare subito!

Una festa della donna in SPA ha portato molte persone a cercare momenti di relax, spinta dall’esigenza di staccare dalla routine. Le prenotazioni aumentano, soprattutto per weekend con amici e trattamenti dedicati alle neo mamme. Le strutture offrono servizi come massaggi, brunch e percorsi benessere, attirando un pubblico desideroso di coccole. Le richieste si moltiplicano, lasciando intuire che questa giornata diventa un’occasione sempre più popolare per prendersi cura di sé.

Dai weekend con le amiche all'insegna del relax ai Day Spa cittadini comprensivi di brunch, passando per i trattamenti pensati per le neo mamme. La Festa della Donna si trasforma in un momento da ritagliarsi e da dedicare a se stesse. Ecco dove. 🔗 Leggi su Vanityfair.it Il benessere urbano d'eccellenza: Terme De Montel Milano premiate Best Urban Spa agli Italian Spa Awards 2026Le Terme De Montel di Milano hanno vinto il premio di Best Urban Spa agli Italian Spa Awards 2026, evento tenutosi nel centro di Milano. Vacanze estive 2026: 10 mete per ogni budget da prenotare subitoIl nome delle vacanze estive 2026 si lega alla scelta di dieci destinazioni accessibili a ogni portafoglio, che vanno prenotate presto.