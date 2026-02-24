FantaSanremo 2026 – Prima serata | Diretta punteggi bonus e malus!

FantaSanremo 2026 ha vissuto la sua prima serata, con i punteggi aggiornati e le sorprese di bonus e malus. I partecipanti hanno già mostrato le loro strategie, affrontando un palco che riserva sempre imprevisti. Le scelte fatte dai fantallenatori si sono riflesse subito nei risultati, mentre alcuni sono rimasti sorpresi da alcune decisioni dei giudici. La competizione entra nel vivo e i primi dati sono già sul tavolo.

Ci siamo. Il momento in cui i sogni di gloria dei fantallenatori si scontrano con la realtà del palco più imprevedibile d’Italia. Benvenuti alla diretta di NerdPool.it dedicata interamente ai punteggi del FantaSanremo 2026. Non siamo qui (solo) per giudicare la qualità dei brani, ma per dare un peso numerico a ogni ammiccamento alla telecamera, ogni fiore consegnato e ogni possibile parola d’ordine pronunciata dai 30 artisti in gara. La prima serata è il terreno di caccia ideale per chi ha puntato su nomi come J-Ax o Elettra Lamborghini, ma occhio alle sorprese: l’algoritmo del gioco quest’anno è più spietato che mai e i bonus tecnologici legati a brani come AI AI di Dargen D’Amico potrebbero ribaltare i pronostici della vigilia. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

Fantasanremo, i bonus e i malus della prima serata di Sanremo 2026: ecco tutti i punteggi in direttaIl Fantasanremo ha registrato un aumento di partecipanti durante la prima serata di Sanremo 2026, causato dalla crescente popolarità del gioco tra gli appassionati del festival.

FantaSanremo 2026 – Prima serata: Diretta punteggi, bonus e pagelle!FantaSanremo 2026 ha avuto inizio con una prima serata intensa, causata dall’inaspettata performance di alcuni artisti e dalla lotta tra i punteggi più alti.

Bonus Boom all’Ariston – Euforia tra Sanremo e FantaSanremo 2026

