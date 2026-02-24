Famiglia nel bosco richiesta di ricusazione della psicologa dei test | cosa significa per Nathan e Catherine

La richiesta di ricusazione della psicologa, avanzata dalla Famiglia nel bosco, deriva da dubbi sulla neutralità dell’esperta durante i test sulle capacità genitoriali di Nathan e Catherine. La famiglia sostiene che ci siano stati comportamenti inappropriati che potrebbero aver influenzato i risultati. Gli avvocati hanno presentato documenti formali per ottenere la sostituzione dell’esperta. La decisione potrebbe influenzare l’intera procedura giudiziaria.

La Famiglia nel bosco ha richiesto la ricusazione della psicologa che ha somministrato loro i test per le valutazioni delle loro capacità genitoriali. Trevallion e Birmingham hanno messo in dubbio le qualifiche della perita, il corretto conseguimento del titolo di psicoterapeuta e la sua esperienza lavorativa. La Famiglia nel bosco attacca la psicologa Quali sono le critiche della Famiglia nel bosco alla psicologa Le critiche sull'esperienza lavorativa La Famiglia nel bosco attacca la psicologa Tonino Cantelmi, perito di parte nel procedimento della cosiddetta “Famiglia nel bosco” ha annunciato che gli avvocati di Trevallion e Birmingham chiederanno la ricusazione della psicologa che ha somministrato loro i test per la valutazione delle loro capacità genitoriali. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Famiglia nel bosco, si muove la zia psicologa: il piano per i tre figli di Catherine e NathanLa famiglia nel bosco torna a far parlare di sé.

“Tra Nathan e Catherine, cosa succede”. Famiglia nel bosco, preoccupa lo stato dei figliCatherine Birmingham e Nathan Trevallion, una famiglia che vive nel bosco, sono stati considerati un esempio di unità e valori condivisi.

Famiglia nel bosco: richiesta di ricusazione per la psicologa dei testOggi i legali depositeranno la richiesta di ricusazione della psicologa dei test che ha provveduto a cancellare i post più duri contro la famiglia del bosco smentendo se stessa, visto che dichiarav ... rete8.it

Famiglia nel bosco, richiesta di ricusazione della psicologa dei test: cosa significa per Nathan e CatherineLa Famiglia nel bosco ha dato mandato agli avvocati di chiedere la ricusazione della psicologa che li ha sottoposti ai test sulle capacità genitoriali: cosa significa ... virgilio.it

Famiglia nel bosco, Nathan: «Oggi sarà il compleanno più brutto della mia vita». Il caso della psicologa. «Va sostituita» - facebook.com facebook

Famiglia nel bosco, la difesa contesta l'imparzialità del dott Garrapetta: “Sui social criticava l'aiuto offerto col casolare ai genitori” x.com