Ex alunni della Luigi Boer tornano a scuola per una giornata di ricordi e memoria

Gli ex alunni della scuola “Luigi Boer” rivedono i loro vecchi banchi dopo anni, spinti dalla voglia di rivivere i ricordi di un tempo. La causa di questo ritorno è il cinquantesimo anniversario della fondazione, che ha portato molti a visitare di nuovo l’edificio scolastico. Tra le aule, le risate e le fotografie d’epoca, si sentono ancora i motori delle storie di infanzia. La giornata termina con un momento di condivisione tra vecchi compagni.

Venerdì 27 febbraio gli ex scolari nati nel 1951-52 rivivranno la loro esperienza scolastica e avvieranno un dialogo con le nuove generazioni Che effetto fa tornare tra quei banchi dove tutto è iniziato? Gli ex alunni della scuola elementare "Luigi Boer" dell'Istituto Comprensivo "L. Boer – Verona Trento" lo scopriranno venerdì 27 febbraio 2026, alle ore 10, quando il plesso di Via Palermo 1, a Messina, li riaccoglierà per una reunion speciale. L'evento, realizzato in accordo con la direzione della scuola, non sarà solo un tuffo nei ricordi: rappresenta anche l'inizio di una collaborazione con gli studenti attuali per trasmettere memoria e esperienza tra generazioni.