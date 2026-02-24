Evitare la dipendenza da smartphone è possibile

Un recente sondaggio condotto tra gli studenti della scuola mostra che la maggior parte di loro dedica oltre quattro ore al giorno allo smartphone, principalmente a social media e giochi. La causa principale di questa abitudine risiede nella presenza di molteplici app che catturano l’attenzione e rendono difficile staccarsi. Un dato concreto evidenzia come questa dipendenza possa influenzare la vita quotidiana dei ragazzi, portando a una maggiore distrazione e a una ridotta concentrazione.

Un sondaggio svolto con gli alunni della nostra scuola ha rilevato che la maggior parte degli intervistati trascorre sullo smartphone più di 4 ore al giorno, prediligendo social media (55%) e giochi (35%). In pochi lo usano per attività educative (8%) o altro (2%). Questi dati risultano in linea con quanto emerge da studi e ricerche internazionali, secondo i quali, inoltre, gli smartphone contribuirebbero ad alimentare una serie di atteggiamenti problematici come calo del rendimento scolastico, disturbi del sonno, ansia da interazione, riduzione della socialità. Le applicazioni utilizzabili online, specialmente i videogiochi e i social media, sono infatti pensate per tenerci il più possibile incollati allo schermo.

Cellulare ai bambini: Le 5 regole (più una) per evitare la dipendenza digitaleDa quando i bambini ricevono il primo cellulare, spesso a 10 anni per la Prima Comunione, si sono aperti nuovi problemi.

Enrico Brignano e la dipendenza da smartphone

