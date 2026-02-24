Esempi di solidarietà ’Armadio condiviso’ Il progetto che unisce
Un progetto di solidarietà e rispetto ambientale ha preso vita nella frazione di Bagnoli, motivato dalla volontà di ridurre gli sprechi e rafforzare la comunità. La creazione di un armadio condiviso permette ai residenti di scambiarsi vestiti e oggetti usati, favorendo il riuso e l’aiuto reciproco. Questa iniziativa ha coinvolto molte persone del quartiere, che collaborano attivamente per mantenere vivo il progetto e renderlo accessibile a tutti.
Nella frazione di Bagnoli sta prendendo forma un progetto di solidarietà, rispetto per l’ambiente e coesione sociale. A promuoverlo è l’associazione La Vettoraia che da oltre sei mesi ha dato vita al ’ Centro del riutilizzo – Dona, Scambia, Riusa ’, come un ’ Armadio Condiviso ’. Un servizio al servizio dell’intero territorio amiatino che sta riscuotendo un successo crescente e che coinvolge indistintamente cittadini italiani e le comunità straniere. Il progetto si concentra in particolare su abbigliamento, biancheria, articoli e giochi per bambini, beni spesso ancora in ottimo stato ma destinati a essere inutilmente buttati. 🔗 Leggi su Lanazione.it
