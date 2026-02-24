Esempi di solidarietà ’Armadio condiviso’ Il progetto che unisce

Un progetto di solidarietà e rispetto ambientale ha preso vita nella frazione di Bagnoli, motivato dalla volontà di ridurre gli sprechi e rafforzare la comunità. La creazione di un armadio condiviso permette ai residenti di scambiarsi vestiti e oggetti usati, favorendo il riuso e l’aiuto reciproco. Questa iniziativa ha coinvolto molte persone del quartiere, che collaborano attivamente per mantenere vivo il progetto e renderlo accessibile a tutti.

