Come Giulietta e Romeo in scena a Nonantola | il musical che unisce teatro e solidarietà

Il 16 gennaio alle ore 20.30, il Teatro Massimo Troisi di Nonantola ospiterà il musical “Come Giulietta e Romeo”, interpretato dalla compagnia modenese “Fatti d’Arte”. L’evento, realizzato con il sostegno del Comune di Nonantola, propone una rappresentazione che unisce teatro e solidarietà, offrendo al pubblico un’occasione per condividere un momento di cultura e riflessione.

