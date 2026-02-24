Escursione alle Terre Bianche - Colli Euganei a 6 zampe

La partecipazione all'escursione alle Terre Bianche dei Colli Euganei è stata organizzata per permettere ai proprietari di cani di scoprire il paesaggio e le curiosità locali insieme ai loro animali. La causa è il desiderio di promuovere un modo diverso di vivere la natura con i propri amici a quattro zampe. Durante l'evento, i partecipanti hanno camminato in compagnia, ammirando i panorami e condividendo momenti di relax. L'iniziativa si conclude con il ritrovo finale nel cuore della natura.

Ultimo appuntamento invernale di Colli Euganei a 6 Zampe, con camminate di gruppo insieme a Fido per conoscere da vicino il panorama e le curiosità euganee. Trascorreremo del tempo di qualità in piccoli gruppi, per il benessere del binomio (caneproprietario), con guida ambientale escursionistica ed istruttrice cinofila. Domenica 8 Marzo, insieme alla guida Sara, alterneremo tratti di bosco a vigneti e uliveti in un percorso dal carattere romantico alle Terre Bianche di Luvigliano di Torreglia.