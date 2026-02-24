Esame della patente i disturbatori di segnale a breve anche in regione

Il proliferare dei disturbatori di segnale, chiamati jammer, è legato alla crescente preoccupazione per la sicurezza durante l'esame della patente. La loro presenza, già registrata nelle aule della Motorizzazione civile di alcune regioni, si diffonderà presto anche in Friuli Venezia Giulia. Questo dispositivo blocca le comunicazioni, impedendo l’uso di smartphone durante le prove. Le autorità stanno pianificando misure per contrastare questa novità che potrebbe influenzare le sessioni di esame.

Per scoraggiare chi prova a barare nella parte di teoria. L'intesa per l'acquisto dei jammer, tra Motorizzazione e Ministero dell'Interno, è "in fase avanzata" Dalla guerra in Ucraina all'esame della patente. I disturbatori di segnale, in inglese jammer, arriveranno presto anche in Friuli Venezia Giulia, dopo essere stati introdotti nelle aule della Motorizzazione civile delle regioni a statuto ordinario. Servono a disturbare le onde elettromagnetiche e quindi il segnale di potenziali smartphone, smartwatch, auricolari e altri strumenti di comunicazione che potrebbero essere usati per ricevere suggerimenti dall'esterno. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Fa l'esame della patente, lo passa, ma non è chi dice di essereSuperare l’esame della patente può sembrare un traguardo, ma a volte la realtà nasconde sorprese.

Con auricolari e walkie-talkie all’esame della patente: denunciatiA Bergamo, due cittadini indiani di 40 e 25 anni sono stati denunciati per tentata truffa durante l’esame della patente di guida.

A Varese microcamera e auricolare all’esame per la patente: l’imputato chiede la messa alla provaNel caso specifico, l’eventuale accoglimento della richiesta è stato subordinato al versamento di un risarcimento simbolico a favore di un’associazione che tutela le vittime della strada ... varesenews.it

All’esame della patente col suggeritoreTentavano di superare l’esame teorico per la patente con l’aiuto di dispositivi elettronici nascosti. Tre persone sono state denunciate dalla Polizia Stradale di Firenze nell’ambito di un servizio di ... lanazione.it

Pigliacelli indagato dalla Procura di Palermo: dubbi sull’esame per la patente nautica - facebook.com facebook