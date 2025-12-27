Ultimo impegno del 2025 per l’Unieuro | la trasferta contro Bergamo Coach Martino | Una partita di alto livello
Ultimo impegno del 2025 per l’Unieuro Forlì, attesa dalla trasferta di Monza contro Bergamo nel match valido per l’ultima giornata del girone di andata. La gara rappresenta un banco di prova significativo per i biancorossi, chiamati ad affrontare una delle squadre più solide del campionato tra le. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Dopo l'umiliazione di Rieti l'Unieuro cerca il riscatto a Cento, coach Martino: "Voglio vedere una reazione vera"
Leggi anche: Crisi Unieuro, coach Martino: "Ci sono difficoltà mentali. Serve una scossa, dobbiamo restare uniti"
Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.
La Juventus è attesa a Pisa nell’ultimo impegno del 2025. Una trasferta che manca da 34 anni, con l’ultimo precedente chiuso con un netto 5-1 in favore dei bianconeri. Domani la squadra di Spalletti scenderà in campo con l’obiettivo di centrare la second - facebook.com facebook
L’ultimo impegno del 2025 #ASRomaFemminile x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.