Emanuel Cosmin Stoica l' attivista riprende Saverio Tommasi | Una carrozzina non è un livello più basso non è una degradazione

Emanuel Cosmin Stoica, attivista e praticante avvocato, ha criticato Saverio Tommasi su social media per aver usato termini offensivi riferiti a persone con disabilità. La sua denuncia nasce da un post pubblicato il 24 febbraio, in cui sottolinea che usare la carrozzina come metafora di inferiorità è sbagliato e lesivo. Stoica difende l’importanza di rispettare le persone con disabilità e ribadisce che la loro condizione non rappresenta un livello inferiore.

L'attivista e disability manager torinese analizza il sottotesto e critica il giornalista per le parole espresse nei confronti di un meme