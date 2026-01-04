Emanuel Cosmin Stoica, giovane disability manager di 26 anni affetto da Sma, con il suo libro autobiografico

Emanuel Cosmin Stoica, disability manager di 26 anni, affetto da Sma (Atrofia muscolare spinale di tipo 2), autore del libro autobiografico Scomodo come la verità, che ha presentato anche ad Atreju, racconta la sua esperienza di vita ed esprime la sua gioia per aver recentemente acquisito la cittadinanza italiana. Cosa rappresenta per te la disabilità? «La disabilità, per me, non è un'identità da esibire né una narrazione da vendere. È una condizione reale, totale, che attraversa ogni aspetto della vita: il corpo, il tempo, le relazioni, la libertà. Non è una medaglia, non è una colpa, non è un superpotere.

© Secoloditalia.it - «La disabilità non è un superpotere. Basta con gli stereotipi woke». Parla Emanuel Cosmin Stoica

