Eletti senza sfida | il Fermano vota solo Ortenzi

Il voto di 470 amministratori locali del Fermano si concentra esclusivamente su Ortenzi, che si presenta senza avversari. La ragione risiede nella mancanza di altri candidati ufficiali, che lascia gli elettori di fronte a una decisione ormai già presa. La situazione riflette un'assenza di competizione nel territorio e un sostegno compatto verso il candidato unico. La consultazione si avvicina e tutti si preparano a depositare le schede.

La sfida elettorale in solitaria di Ortenzi. Il 15 marzo prossimo, 470 elettori tra sindaci e consiglieri comunali del Fermano si troveranno di fronte a una scelta apparentemente scontata. Tra i banchi del seggio provinciale, infatti, non ci sarà alcuna alternativa a Michele Ortenzi, unico candidato alla presidenza della Provincia. Una situazione che contrasta nettamente con il clima elettorale delle altre province marchigiane, dove si registrano sfide a due candidati. Ortenzi, esponente del centrodestra, si presenta come presidente uscente in una tornata elettorale che vede l’assenza totale di candidati dal centrosinistra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Vota il miglior barista. È partita la grande sfidaLuca Rossi ha deciso di partecipare alla competizione per il miglior barista, motivato dalla passione per il caffè e dal desiderio di dimostrare le proprie capacità.

Leggi anche: Meno deputati, ma alla Camera aumentano i costi. M5s: “Senza il taglio degli eletti spesa molto più elevata”