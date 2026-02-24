Eddie Brock | chi è che lavoro faceva e come è arrivato al Festival di Sanremo 2026

Eddie Brock, protagonista di Sanremo 2026, ha conquistato il pubblico con il brano ‘Avvoltoi’. La sua partecipazione deriva dalla trasformazione artistica di Edoardo Iaschi, che ha scelto di adottare il nome Eddie Brock per questa occasione. La decisione ha segnato un cambio di rotta sia nella sua vita sia nel percorso musicale. Alla manifestazione, Brock porta un nuovo stile e un messaggio che ha già fatto discutere. La sua presenza si fa notare tra i concorrenti in gara.

Edoardo Iaschi a Sanremo 2026. Anzi, Eddie Brock a Sanremo 2026. Con il brano ‘Avvoltoi’. Una vera svolta tanto nella vita quanto nella carriera: dalla fine di febbraio Edoardo Iaschi nella mente di moltissime persone lascerà spazio a Eddie Brock. Con tanto di tour in partenza nei prossimi mesi. Un tour con una serie di date che lo porteranno ad esibirsi praticamente in mezza Italia. La musica di Eddie Brock. Un mix fra Tommaso Paradiso, Calcutta, Fabrizio Moro, Coez e Gazzelle. Insomma, il genere musicale nel quale nuota anche piuttosto agevolmente Eddie Brock è quello del più classico degli indie italiani, con tanto di spremuta di cuore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

