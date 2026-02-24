Chi è Eddie Brock il cantante in gara al Festival di Sanremo 2026

Eddie Brock ha deciso di partecipare al Festival di Sanremo 2026 per promuovere il suo nuovo singolo,

. Eddie Brock è uno dei nomi più attesi del Festival di Sanremo 2026, pronto a farsi conoscere dal grande pubblico, con il brano Avvoltoi. Non ancora noto da tutti, saprà sicuramente sorprendere con la sua arte. Ma qual è il suo nome, la carriera e le canzoni? Ecco tutte le informazioni. Eddie Brock, nome d’arte di Edoardo Iaschi (nato a Roma nel 1997), è un cantautore italiano che negli ultimi anni è passato dall’essere una voce emergente della scena indie e dei social a un nome tra i Big del Festival di Sanremo 2026. La sua vicenda artistica è caratterizzata da una lunga gavetta, dal successo virale sui social e da una scrittura pop intima e accessibile che è riuscita a conquistare un pubblico trasversale. 🔗 Leggi su Tpi.it

Eddie Brock, chi è il cantante che ha una doppia vita a Sanremo 2026Eddie Brock, cantante e protagonista di Sanremo 2026, sorprende ancora.

Chi è Eddie Brock: dal successo virale di “Non è mica te” al Festival di Sanremo 2026Eddie Brock, nome d'arte di Edoardo Iaschi, si presenta al Festival di Sanremo 2026 dopo aver conquistato un ampio pubblico con il brano

Eddie Brock nuovo cantante di Sanremo 2026

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Eddie Brock, chi è il cantante in gara per la prima volta a Sanremo con il brano Avvoltoi; Sanremo 2026: chi è Eddie Brock?; Chi è Eddie Brock, dal debutto social a Sanremo 2026; Sanremo 2026: chi è Eddie Brock - Radio Globo.

Chi è Eddie Brock a Sanremo 2026 con Avvoltoi: come è arrivato al FestivalEddie Brock debutta tra i Big di Sanremo 2026: chi è, la storia vera di Edoardo Iaschi e il brano virale Non è mica te. gay.it

Eddie Brock, chi è e perché si chiama così?/ Il nome d’arte ispirato al mondo dei fumettiEddie Brock, chi è e perché si chiama così: tutto sul cantante in gara al Festival di Sanremo 2026, la curiosa ispirazione del nome d'arte ... ilsussidiario.net

Nicolò De Devitiis ci porta a conoscere Eddie Brock nel momento in cui è cambiata per sempre la sua vita I servizi de #LeIene sono in streaming su #MediasetInfinity e all’estero su #MediasetInternational - facebook.com facebook

Sanremo, Eddie Brock: «La chiamata di Conti come la convocazione in Nazionale: sarei stato un pazzo a dire "non mi sento pronto"». L'intervista x.com