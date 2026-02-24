E’ morto Sauro Guglielmi | il suo ristorante metteva a tavola vip e politici lutto in Toscana

Sauro Guglielmi è morto, a causa di una grave malattia che lo aveva colpito da tempo. La sua morte lascia un vuoto nel mondo della ristorazione toscana, dove era noto per aver frequentato vip e politici nel suo locale di Marina di Bibbona. La sua cucina, apprezzata da molti, attirava clienti provenienti da tutta la regione. La sua scomparsa suscita grande tristezza tra chi lo conosceva e frequentava il suo ristorante.

Marina di Bibbona, 24 febbraio 2026 – Uno dei patti del Movimento Cinque Stelle, quello tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte, fu sancito proprio nelle sale del Bolognese di Marina di Bibbona. Ristorante che ora piange la morte del suo titolare Sauro Guglielmi dopo una breve malattia. Un lutto che segna profondamente la costa toscana e non solo. Tanti vip al Bolognese. L’uomo era un fulcro della vita economica della zona. Il Bolognese è conosciuto un po’ in tutta Italia perché meta di tanti vip e politici. Carlo Conti ad esempio è un habitue, così come Adriano Celentano. E naturalmente Beppe Grillo, che ha la sua casa a poca distanza e che frequenta spesso il locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

