Addio a Sauro Guglielmi chef del Bolognese di Marina di Bibbona | da Grillo a Carlo Conti ristoratore dei Vip

Sauro Guglielmi, noto chef del Bolognese di Marina di Bibbona, ha perso la vita a causa di una malattia improvvisa. La sua morte ha colpito molti, tra clienti abituali e amici del mondo dello spettacolo. Guglielmi aveva costruito la sua reputazione accogliendo vip come Carlo Conti e personaggi dello spettacolo, rendendo il ristorante un punto di riferimento locale. La sua scomparsa lascia un vuoto nel cuore della comunità e nel settore della ristorazione.

Marina di Bibbona perde uno dei suoi volti più riconoscibili e amati: Sauro Guglielmi, storico ristoratore del Bolognese, punto di riferimento per residenti e villeggianti. Con lui se ne va un pezzo di storia locale, fatto di estati affollate, tavoli rumorosi e relazioni costruite nel tempo, ben oltre il semplice servizio in sala. Sauro era conosciuto ben oltre i confini della costa livornese: da Milano a Firenze, fino a Roma, il suo nome era legato a un'idea di ospitalità calorosa e autentica. Il suo regno era la sala del Bolognese, dove accoglieva i clienti con energia inesauribile, consigliava i piatti del giorno e si muoveva senza sosta tra cucina e tavoli, sempre pronto a una battuta capace di sciogliere ogni distanza.