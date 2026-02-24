È dupe mania ma per prendere il profumo giusto non devi fare questi errori

Il crescente interesse per i profumi equivalenti, conosciuti come “dupe”, deriva dalla voglia di risparmiare senza rinunciare alla qualità. Molti consumatori commettono errori nell’acquisto, come confondere fragranze simili o affidarsi a fonti poco affidabili. Questa tendenza si diffonde tra chi cerca alternative più economiche senza rinunciare all’effetto di un profumo di marca. Con l’aumento di offerte online, scegliere il prodotto giusto diventa più complicato.

Il mercato dei profumi equivalenti, spesso chiamati “dupe” (dall’inglese duplicate ), sta vivendo un’epoca d’oro. Non più considerati semplici imitazioni di serie B, queste fragranze si sono imposte come una scelta intelligente per chi desidera il lusso a prezzi accessibili. Con costi che possono essere anche dieci volte inferiori rispetto ai marchi di nicchia o di alta moda, il fascino è innegabile. Tuttavia, navigare in questo settore richiede competenza: il rischio di incappare in prodotti mediocri o, peggio, pericolosi è dietro l’angolo. L’errore più critico è confondere la legalità con l’illecito. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Forse non lo sapevi, ma fai attenzione a questi alimenti: non devi mai lavarliIn cucina, è importante conoscere quali alimenti richiedono attenzione particolare durante la preparazione.

Avellino-Palermo, Inzaghi: “Potevamo fare qualcosa in più, ma il pareggio è giusto”Al termine della partita tra Avellino e Palermo, terminata 2-2, Filippo Inzaghi ha commentato l’andamento della gara.