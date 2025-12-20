Avellino-Palermo Inzaghi | Potevamo fare qualcosa in più ma il pareggio è giusto

Al termine della partita tra Avellino e Palermo, terminata 2-2, Filippo Inzaghi ha commentato l’andamento della gara. L’allenatore rosanero ha riconosciuto che la squadra poteva fare qualcosa in più, ma ha ritenuto il pareggio complessivamente giusto. Dopo aver analizzato il secondo tempo, ha evidenziato come il risultato finale rifletta l’equilibrio visto in campo, sottolineando che c’è ancora margine di miglioramento per la squadra.

