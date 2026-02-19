Giuseppe Garibaldi, noto per aver unificato l’Italia, era anche un agricoltore prima di diventare un eroe nazionale. La sua passione per la campagna e il lavoro nei campi ha contribuito a formare il suo carattere e le sue idee. Durante le stagioni di raccolta, Garibaldi si dedicava alla cura della terra, lontano dai riflettori. Questo aspetto poco conosciuto della sua vita rivela come le sue origini rurali abbiano influenzato il suo spirito combattivo. La sua storia nascosta si può scoprire tra le pagine di vecchi diari e lettere.

Riscoprire il prudente Galileo. Quando la rivoluzione nasce dalla competenza L’oblìo, sostiene Borges, è una delle forme della memoria, “l’altra faccia segreta della moneta”. Sicché l’avere conosciuto e puntualmente trascurato che Giuseppe Garibaldi fu anche agricoltore a Caprera è stato il modo in cui l’Italia ha preferito ricordarlo. Non mostrando il rovescio della moneta ma soltanto la testa. Inconfondibile la sua, con barba, poncho e papalina. L’effigie tornò comoda di volta in volta alla retorica nazionale umbertina, all’epica risorgimentale del fascismo, alla propaganda del Fronte popolare nelle elezioni del 1948 quando i democristiani, manipolando il simbolo di quella coalizione, ricavarono dal Garibaldi capovolto il torvo faccione di Stalin (e stravinsero). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La storia non detta di Garibaldi, agricoltore prima che “eroe dei due mondi”

