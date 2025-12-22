Colpito così al volto a soli 4 anni Italia la scoperta shock dopo la corsa in ospedale
Un bambino di quattro anni è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato colpito al volto da un cellulare lanciato dal padre. La vicenda è stata resa nota dalla procuratrice per i minorenni delle Marche, Cristina Tedeschini, durante una conferenza stampa ad Ancona. All’incontro erano presenti anche il presidente del Tribunale per i minorenni e il presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, che hanno evidenziato le difficoltà e le emergenze quotidiane nell’ambito della tutela dei minori. La procuratrice ha sottolineato le gravi carenze di personale negli uffici giudiziari di Tribunale e Procura, ricordando come le situazioni di emergenza in ambito minorile siano all’ordine del giorno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
