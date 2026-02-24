Diritto alla vita | No alla pena di morte Cinquanta i paesi che la prevedono

Una decisione di un paese ha portato alla conferma della pena di morte come punizione per crimini gravi. Questa scelta si basa sulla convinzione che la minaccia di perdere la vita possa scoraggiare comportamenti violenti. Tuttavia, molte nazioni rifiutano questa pratica, ritenendo che viola i diritti umani fondamentali. La questione continua a dividere opinioni e a alimentare dibattiti internazionali. La discussione rimane aperta su quale sia la strada giusta per garantire giustizia e tutela dei diritti.

Il diritto alla vita è il primo tra i diritti fondamentali dell’uomo. Tuttavia, molti considerano ancora la pena di morte come una punizione efficace per persone che hanno compiuto crimini gravi, ad esempio l’omicidio, utilizzandola come deterrente. Oggi sono cinquanta i Paesi che prevedono, purtroppo, il ricorso alla pena di morte. Si tratta principalmente di: Singapore, Vietnam, Pakistan, Cina, Bangladesh, Giappone, Corea del Nord, Somalia, Sudafrica, Yemen, Egitto, Bielorussia, Usa, Arabia Saudita, Iraq, Bahrein e Iran. In questi Stati si sostiene che la condanna sia la giusta punizione per chi ha inflitto la morte e che abbia un valore esemplare, cioè che serva a dissuadere altre persone dal macchiarsi di crimini per paura di essere condannati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Luigi Mangione scampa alla pena di morte, il giudice respinge le accuse che aprivano alla condanna capitale: rischia l’ergastoloLuigi Mangione scampa alla pena di morte.

No alla pena di morte per Mangione, l'assassino manager del colosso sanitario UsaLa giudice federale Margaret Garnett ha deciso che Luigi Mangione non potrà essere condannato a morte.

